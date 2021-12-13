Devrilen traktörünün altında can verdi

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce satın aldığı ve ağaç taşımaya gittiği traktörün devrilmesi sonucu 62 yaşındaki Engin Gözpınar yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Ulubey Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gözpınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 çocuk babası olan Gözpınar bugün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilirken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet