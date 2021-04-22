Devrilen traktörünün altında can verdi
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Devrilen traktörünün altında can verdi

Devrilen traktörünün altında can verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen traktörünün altında kalan sürücü İbrahim Kaya (62) yaşamını yitirdi.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen traktörünün altında kalan sürücü İbrahim Kaya (62) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Kaya yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kaya, traktörün altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altından çıkarılan Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Devrilen traktörünün altında can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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