Devrilen traktörünün altında can verdi
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Devrilen traktörünün altında can verdi

Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel
Devrilen traktörünün altında can verdi

KİLİS'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde, kontrolünden çıkarak, devrilen traktörün altında kalan Sevran Ercan (41), hayatını kaybetti.

KİLİS'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde, kontrolünden çıkarak, devrilen traktörün altında kalan Sevran Ercan (41), hayatını kaybetti.

Musabeyli'nin Çınar köyünde tarlayı süren Sevran Ercan yönetimindeki 79 AJ 562 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Ercan, ters dönen traktörün altında kalarak, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ercan, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sevran Ercan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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