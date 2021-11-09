Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Ayvalı köyünde yaşayan İ.Ö. (37) tarla çalıştıktan sonra plakası öğrenilemeyen traktörüyle evine dönerken engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Traktörün yol kenarına devrilmesi sonucu yaralanan İ.Ö, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Alpaslan Körükcü - Son Dakika Haberleri
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