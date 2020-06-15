Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

15.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:54

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Selman Tayboğa idaresindeki mercimek yüklü 63 EH 584 plakalı traktör, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Tayboğa çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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