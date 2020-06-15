Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

15.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:20

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Hıdır İkiz'in kullandığı 71 AF 955 plakalı traktör, Reyhanlı-Antakya kara yolu, Konuk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hıdır İkiz, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

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