Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün sürücüsü Erdem Arslan yaralandı.

09.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:32
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

KOCAELİ'nin ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün sürücüsü Erdem Arslan yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe'ye bağlı Arslanbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Erdem Arslan yönetimindeki plakasız traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Erdem Arslan, sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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