Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

16.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:54
Devrilen traktörün sürücüsü öldü

'te devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, (62) yönetimindeki 79 AF 836 traktör, merkeze bağlı Oylum Mahallesi'nden Arpakesmez köyüne giderken devrildi. Traktörün altında kalan Mehmet Fatih Bayındır olay yerinde hayatını kaybet etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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