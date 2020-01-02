Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

02.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:30

'nın ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Dursun Öksüz'ün (79) kullandığı 48 LU 013 plakalı traktör, Beçin Mahallesi Bozdağ Sokak'ta, park halindeki hurda araca çarparak devrildi.

Traktörün altında kalan Öksüz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Öksüz'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede acı haberi alarak sinir krizi geçiren Öksüz'ün yakınları, güçlükle sakinleştirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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