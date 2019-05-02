Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü

Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yavuzeli ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. (50) idaresindeki 34 JSH 12 plakalı traktör mahalle girişinde takla atarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince sürücü H.K.'ya ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla önce Gaziantep'teki Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan H.K., daha sonra Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen H.K. hayatını kaybetti. H.K.'nın cenazesinin yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği ve Yavuzeli ilçesinde defnedileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.