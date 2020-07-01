Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Samsun'da fındık bahçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'da fındık bahçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan eşinin yanına fındık bahçesi içindeki yoldan traktörü ile giden Celal Şahin (84) traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA