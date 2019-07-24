Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ormanlık alanda kesim yapan Şenol Yücel'in (33) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Akkaya mevkisinde devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Yücel'in cenazesi Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yücel'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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