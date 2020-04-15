Devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
15.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:28
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Gökçeağaç Mahallesi'nde, Cemalettin Koca'nın kullandığı, plakası tespit edilemeyen traktör devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Koca'nın cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA