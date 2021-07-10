Devrilen traktörün altından burnu bile kanamadan kurtuldu
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Devrilen traktörün altından burnu bile kanamadan kurtuldu

Devrilen traktörün altından burnu bile kanamadan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık sulamasına giden traktör, engebeli arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık sulamasına giden traktör, engebeli arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen aracın altında kalan sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza Gercüş'e bağlı Rüzgarlı köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Cafer Turan yönetimindeki engebeli arazide traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arkasındaki sulama tankeri ile birlikte devrildi. Çevredekilerin yardımı ile sürücü burnu bile kanamadan bulunduğu yerden çıkarıldı. İş makinesinin yardımı ile devrilen traktör düzeltilirken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BATMAN

Devrilen traktörün altından burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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