Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Demirci ilçesinde, devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Akyar mevkisinde 45 PB 185 plakalı traktörüyle tarlasını süren Mehmet Ali Çetintaş'ın (49) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü devrilen traktörünün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı olarak traktörün altından çıkarılan Çetintaş önce ambulansla Demirci Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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