Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü AFAD tarafından kurtarıldı
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Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü AFAD tarafından kurtarıldı

Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü AFAD tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'ta şarampole uçan traktörün altında kalarak yaralanan sürücü Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'ta şarampole uçan traktörün altında kalarak yaralanan sürücü Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 09. 30 sıralarında Bayburt merkeze bağlı Gez köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gez köyünde tarlasına giden İlhan Oruç yönetimindeki 69 AH 978 plakalı traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Oruç, AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Oruç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BAYBURT

Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü AFAD tarafından kurtarıldı
Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü AFAD tarafından kurtarıldı
Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü AFAD tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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