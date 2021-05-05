Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde traktör dere yatağına devrildi.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde traktör dere yatağına devrildi. Kaza sırasında savrulan sürücü Bayram Mahmut Taş (51), traktörünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İlçeye bağlı Belçınar Mahallesi Başpınar mevkiinde bahçesine gitmek için yola çıkan Bayram Mahmut Taş yönetimindeki traktör, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu dere yatağına devrildi. Kaza sırasında savrulan Taş, traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kaza nedeniyle şok geçiren sürücü Taş'a yakınları tarafından müdahale edildi. Devrilen traktör ise çekici ile kaldırıldı. 


Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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