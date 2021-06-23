Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu

Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir sürücü, kontrolden çıkarak devrilmek üzere olan traktörünün altında kalmaktan son anda atlayarak kurtuldu.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir sürücü, kontrolden çıkarak devrilmek üzere olan traktörünün altında kalmaktan son anda atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı kırsal Sızan Mahallesi'nde yaşandı. Osman Y., bahçedeki ağaçları sulamak için evin önündeki su tankerini 63 ABZ 082 plakalı New Holland marka traktöre bağladı. Tarlaya giderken toprak yoldan geçtiği sırada traktör yan yatmaya başladı. Sağ tekerlek kısmı havaya kalkan traktörün devrileceğini anlayan sürücü üzerinden atladı. Traktör devrilerek taklalar atarken sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Traktörün devrildiğini gören mahalleli olay yerine koştu. Sürücünün yaralı olmadığını görenler rahat bir nefes alırken, devrilen traktör ve su tankeri ise vatandaşlar tarafından yeniden düzletildi. - ŞANLIURFA

Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu
Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu
Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu
Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu
Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Hülya Avşar Tuğba Coşkun
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Merih Demiral Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:48:11. #1.14#

title