Devrilen Traktörün Altında Kalıp Öldü

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Bedir Bulut (52), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Körhacıobası Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek üzere yola çıkan Bedir Bulut'un kullandığı 27 KU 619 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Bulut, aracın altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bedir Bulut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. - Gaziantep

Kaynak: DHA