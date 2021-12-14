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Devrilen traktörün altında kaldılar: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Devrilen traktörün altında kaldılar: 2 yaralı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Devrilen traktörün altında kaldılar: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi'nin Akdere Farsak köyü Sabun Çayı köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, römorkunda zeytin yüklü olan Ali A. idaresindeki 46 E 5941 plakalı traktör Sabun Çayı köprüsü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir süre kontrolsüz olarak ilerleyen traktör devrilirken, meydana gelen kazada sürücü Ali A. ile yanında yolcu olarak bulunan Murat A. traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen traktör çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Devrilen traktörün altında kaldılar: 2 yaralı

Devrilen traktörün altında kaldılar: 2 yaralı

Devrilen traktörün altında kaldılar: 2 yaralı

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