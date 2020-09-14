Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü babasıyla aynı kaderi paylaştı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan bir emekli, babası gibi traktör kazasında yaşamını yitirdi.
14.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:40
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan bir emekli, babası gibi traktör kazasında yaşamını yitirdi.
Hasan Yalçın (72) idaresindeki 17 TE 705 plakalı traktör, Ağaçköy mevkisinde kütüğe çarparak devrildi.
Traktörün altında kalan Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yalçın'ın babasının da yıllar önce geçirdiği traktör kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kaynak: AA