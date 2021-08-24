Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Devrilen traktörün altında kalarak öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu nehre doğru kayarak devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu nehre doğru kayarak devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Olay, Aydın-Muğla karayolu üzerinde Menderes Nehri yanındaki tarlalara giden yolda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. idaresindeki traktör, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan Menderes Nehri'ne doğru kayarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörde yolcu konumunda bulunan Mehmet Barlak'ın (52) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü E.İ. ise ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Devrilen traktörün altında kalarak öldü
Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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