Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN - Haberler | Güncel
Devrilen traktörün altında kalarak öldü

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki tarlasında çalışan Ziya Şimşek (77), traktörün devrilmesiyle altında kalarak öldü.

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki tarlasında çalışan Ziya Şimşek (77), traktörün devrilmesiyle altında kalarak öldü.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Dereköy Mahallesinde meydana geldi. Ziya Şimşek'in yönetimindeki 09 TK 050 plakalı traktör, tarlada çalıştığı sırada devrildi. Şimşek, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Şimşek'in yapılan kontrolde, öldüğü belirlendi. Şimşek'in cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Devrilen traktörün altında kalarak öldü
Devrilen traktörün altında kalarak öldü
Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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