Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

08.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:53
Devrilen traktörün altında kalarak öldü

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Şeref Özel (16) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Şeref Özel (16) hayatını kaybetti.

Bozova'ya bağlı Deliler Mahallesi'nde iddiaya göre, tarladan dönen Şeref Özel'in kullandığı 63 B 716 plakalı traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan Özel'i görenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde Şeref Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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