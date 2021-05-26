Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Baharlı Mahallesi Bucak mevkisinde tarlasına traktörle giden Erdoğan Avşar'ın (49) toprak yolda aracı geri gitmeye başladı. Yokuş çıkamayan traktör yolun solunda bulunan toprak yüksekliğine çarparak devrildi. Çevredeki vatandaşlar, gürültünün geldiği yöne gelince Erdoğan Avşar'ın traktör altında kaldığını gördü. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri Erdoğan Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Avşar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı