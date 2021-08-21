DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM YARALANDI
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DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de devrilen traktörün altında kalan sürücü Ali Soy (65) ağır yaralandı.

NİĞDE'de devrilen traktörün altında kalan sürücü Ali Soy (65) ağır yaralandı. Olay, Çamardı ilçesi Sulucaova Köyünde meydana geldi. Traktörle tarla süren Ali Soy, kayaya çarpması sonucu traktör devrildi. Traktörün içerisinde sıkışan Soy'u gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Traktörün altında sıkışan Soy ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan Soy ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM YARALANDI
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM YARALANDI
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM YARALANDI
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN YAŞLI ADAM YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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