Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam yaralandı

08.09.2019 15:17

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Karasu'da balıkçılık yapan 70 yaşındaki Zakir B., idaresindeki traktör, Küçük Karasu Mahallesinde seyir halindeyken Bayraklar mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yaralı yaşlı adam ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki adamın durumu ağır olduğu öğrenildi.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA