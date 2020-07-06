Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü
KARABÜK'te, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmet Yılmaz yaşamını yitirdi.
06.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:00
KARABÜK'te, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmet Yılmaz yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Karabük'e bağlı Ödemiş köyünde meydana geldi. İsmet Yılmaz'ın kullandığı 18 AF 338 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir bahçeye girip, devrildi. Sürücü Yılmaz devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu ise araçtan atlayarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi Yılmaz'ın cesedini traktör altından çıkarıp, morga kaldırdı.
Kaynak: DHA