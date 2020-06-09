Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
09.06.2020 23:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:19
Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Osmaniye Mahallesi'nde zeytinlik alanda çalışan Ahmet Torun (76), yönetimindeki traktör devrildi.
Aracın altında kalan Torun yaşamını yitirdi.
Torun'un cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Devrilen traktör vatandaşlar tarafından kaza yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA