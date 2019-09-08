Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

08.09.2019 16:08

Kastamonu'nun Daday ilçesinde tarlada çalıştığı sırada traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Daday'da Beykoz köyü Karalar Mahallesi'nde tarlada çalışan 54 yaşındaki Tevfik Yazıcı idaresindeki 37 BK 301 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Yaklaşık 15 metre sürüklenen traktörün sürücüsü Tevfik Yazıcı yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Yazıcı, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yazıcı, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA