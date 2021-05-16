Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarladan dönerken, devrilen traktörün altında kalan sürücü Müslüm Karadeniz (37), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarladan dönerken, devrilen traktörün altında kalan sürücü Müslüm Karadeniz (37), hayatını kaybetti.

Olay, Suruç'un kırsal Ağırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre  çiftçi Müslüm Karadeniz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği  traktör, evine dönüş yolunda  devrildi. Traktörün altında kalan Karadeniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören mahalle sakinleri tarafından traktörün altından çıkarılan Karadeniz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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