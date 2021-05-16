Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarladan dönerken, devrilen traktörün altında kalan sürücü Müslüm Karadeniz (37), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarladan dönerken, devrilen traktörün altında kalan sürücü Müslüm Karadeniz (37), hayatını kaybetti.

Olay, Suruç'un kırsal Ağırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Müslüm Karadeniz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, evine dönüş yolunda devrildi. Traktörün altında kalan Karadeniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören mahalle sakinleri tarafından traktörün altından çıkarılan Karadeniz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK