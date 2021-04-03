Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde arazisine gittiği sırada devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde arazisine gittiği sırada devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesine bağlı kırsal Hatunköy Beyce Kırganlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktörle araziye giden Mehmet Taşkın (67), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Taşkın, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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