Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

SAMSUN'un Asarcık ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Murat Belik (70), hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçenin Alis¸ar Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Belik yönetimindeki 55 HT 439 plakalı trakto¨r, kontrolden çıkıp, şarampolde devrildi. Murat Belik, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Belik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktörün altından çıkarılan Belik'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Yayla Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN