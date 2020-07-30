Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
30.07.2020 20:10 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:03

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Cevheri Mahallesi'nde meydana geldi. Sungurlu'dan Demirşeyh Köyü'ne giden Mustafa Karaaytu yönetimindeki 19 SF 491 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Mustafa Karaaytu olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekibinin incelemesinin ardından Karaaytu'nun cenazesi, otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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