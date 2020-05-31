Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Recep Uçar (27), hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Recep Uçar (27), hayatını kaybetti.

Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan Recep Uçar, saat 10.30 sıralarında traktörü ile evinden tarlasına gitmek için yola çıktı. Köy içinde engebeli yolda seyrederken traktör devrildi. Traktörün altında kalan Uçar, yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA