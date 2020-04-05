Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Adana'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
05.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:57
Adana'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Merkez Seyhan ilçesinin kırsal mahallesi Küçükçıldırım'da, başkasına ait bir meyve bahçesinde traktörle çalışan Erkan Üçkan (45), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı.
Üçkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Erkan Üçkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA