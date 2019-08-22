Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

22.08.2019 15:50
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ramazan Şenses (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Ulukışla-Yayla köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan Şenses, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şenses'in cesedi, Altunhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et