Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ramazan Şenses (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Ulukışla-Yayla köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan Şenses, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şenses'in cesedi, Altunhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.