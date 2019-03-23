Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sedat Zandal idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkisinde devrildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Zandal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Zandal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA