Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Kurtarıldı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, vinç yardımıyla kurtarıldı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, vinç yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arifler köyünde yaşayan İsa Bilgili'nin (25) kullandığı traktör, Aksu köyü Koltak mevkisinde şarampole devrildi.
Traktörün altında kalarak yaralanan Bilgili, durumu cep telefonuyla itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Vinç yardımıyla kaldırılan traktörün altından çıkarılan Bilgili, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.