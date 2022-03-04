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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine kontrolden çıkan traktör devrildi.

KOCAALİ, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine kontrolden çıkan traktör devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Demiraçma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Obuz idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Sürücü, ters dönen traktör altında kalırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Obuz'un hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocaali, Sakarya, Traktör, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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