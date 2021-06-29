Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Antalya'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

- Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay Serik ilçesine bağlı Yanköy Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ramazan Genç 07 EN 031 plakalı traktör ile seraya hayvan gübresi taşırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası hayatını kaybettiği anlaşılan 56 yaşındaki Genç'in tarım işçisi olduğu öğrenilirken, cansız bedeni Serik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. JOlayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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