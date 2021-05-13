Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Yılangömü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün İlipınar kevkiindeki bahçesine su motoru götürmekte olan Adem Yarınınözü'nün (48), kullandığı traktör eğimli yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi devrilen traktörün arka tekerinin altında kalan Yarınınözü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Yarınınözü'nün cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı