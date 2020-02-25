Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Demir, hayatını kaybetti.

25.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:58
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

ADIYAMAN'ın ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü , hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yaylımlı köyünde meydana geldi. Mehmet Demir'in kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Demir, traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince traktörün altında çıkarılan Demir'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cesedi, jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Kaynak: DHA

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