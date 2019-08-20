Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kula'dan Selendi istikametine giden Nurullah Dam (59) idaresindeki 45 U 4908 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaselendi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Dam'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.