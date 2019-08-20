Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

20.08.2019 22:52
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kula'dan Selendi istikametine giden Nurullah Dam (59) idaresindeki 45 U 4908 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaselendi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Dam'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaynak: AA
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