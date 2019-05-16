Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Körhacıobası Mahallesi eski Muhtarı ve emekli Güvenlik Korucusu Bedir Bulut yaşamını yitirdi.

Kaza, Araban ilçesine bağlı Körhacıobası Mahallesi Maadin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körhacıobası Mahallesi eski Muhtarı ve emekli Güvenlik Korucusu 3 çocuk babası Bedir Bulut (52), kendisine ait 27 KU 619 plakalı traktörle Karasu Çayı'nın geçtiği Maadin mevkiindeki engebeli arazide ilerlerken traktörün takla atması sonucu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Bulut'un cenazesi olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA