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Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılmadı

Denizli'nin Tavas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Devrilen traktörün altında hayatını kaybettiği belirlenen yabancı uyruklu sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Tavas ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; üniversite kavşağından seyir halinde olan Özbekistan uyruklu Nazım Jon idaresindeki 20 HS 073 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Jon'un, hayatını kaybettiği belirlendi. Gerekli incelemelerin ardından Jon'un cansız bedeni Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - DENİZLİ

Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılmadı

Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılmadı

Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılmadı

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