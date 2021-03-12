ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
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ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı

12.03.2021 22:20 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:54

Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadıANTALYA'nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Rıza Volkan Barut (29), jandarmanın kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Rıza Volkan Barut (29), jandarmanın kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Serik ilçesi Burmahancı Mahallesi ile Çandır Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Rıza Volkan Barut'un (29) kullandığı 07 LEL 30 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki küçük sulama deresine devrildi. Barut, traktörün altında kaldı. Kaza yerine yakın bir evden gelen vatandaşlar, sürücüyü traktörün altından çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, traktörün altından çıkan sürücüye kalp masajı yaptı. Sonrasında gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Barut'u Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Barut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Rıza Volkan Barut'un cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
ANTALYA Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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