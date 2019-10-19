Devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereboynu köyünde muhtar Miktad Çetinkaya, köyde tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kaldı.
Ağır yaralanan Çetinkaya, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Çetikaya, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.