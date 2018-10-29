Devrilen Traktörün Altında Kalan Liseli Öldü
GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında kalan lise öğrencisi Cafer Kaplan (17), yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında kalan lise öğrencisi Cafer Kaplan (17), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Bilek Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Kaplan yönetimindeki 21 AL 220 plakalı traktör, kavisli yolda kontrolden çıkıp devrildi. Traktörün altında kalan imam hatip lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Cafer Kaplan yaşamını yitirdi. Cafer Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. - Gaziantep